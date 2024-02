65-Jähriger will Hausbrand selbst löschen: Schwer verletzt

Ein Mann ist bei einem Wohnhausbrand in Losheim (Landkreis Merzig-Wadern) schwer verletzt worden. Der 65-Jährige hatte selbst versucht, das Feuer zu löschen, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Dabei schlugen ihm Flammen ins Gesicht, wodurch er schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt wurde.

ARCHIV – Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Losheim am See (dpa/lrs) – Das Feuer war am Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache in einem Badezimmer im Obergeschoss des Hauses ausgebrochen. Die Schadenshöhe war noch unklar. Das Haus war weiterhin bewohnbar.

