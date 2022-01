6500 Anmeldungen für Novavax-Impfungen in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz haben sich nach Angaben des Gesundheitsministeriums bisher 6500 Menschen für eine Corona-Impfung mit dem Impfstoff Novavax angemeldet. Über das Impfportal des Landes können sich Interessenten seit Montag für eine Impfung mit diesem Vakzin anmelden, das im Unterschied zu den Entwicklungen von Biontech und Moderna nicht die von Impfskeptikern kritisch betrachtete mRNA-Technologie nutzt.

Mit Novovax könnten „Menschen, die bisher nicht den Weg zur Impfung gefunden haben, ihn jetzt finden“, sagte Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) am Dienstag in Mainz. Mit Novavax könnte die Impfquote in Rheinland-Pfalz vielleicht um einen Prozentpunkt steigen. „Jede Impfung hilft.“

„Omikron ist auf dem Vormarsch“, sagte Hoch zu der inzwischen dominierenden Coronavirus-Variante. Möglicherweise müsse mit weiteren Virusveränderungen gerechnet werden, die noch leichter übertragbar seien. Es gebe ein „sehr dynamisches exponenzielles Wachstum“ der Infektionszahlen.

Zurzeit werden nach Angaben des Ministers rund 500 Menschen mit einer Corona-Infektion in Rheinland-Pfalz stationär behandelt. Von diesen benötige etwa die Hälfte wegen einer anderen Erkrankung medizinische Hilfe. Positiv sei, dass sich zuletzt die Zahl der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen kaum verändert habe. Am Dienstag waren es nach Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) 84 Intensivpatienten mit Covid-19 in Rheinland-Pfalz.

© dpa-infocom, dpa:220125-99-847264/2