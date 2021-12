Mainz

640 neue Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz: Inzidenz gesunken

Die Hospitalisierungsinzidenz ist in Rheinland-Pfalz am Freitag gesunken. Die Zahl der Neuaufnahmen von Covid-19-Patienten in Krankenhäuser pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen lag am Freitag bei 2,71 nach 3,09 am Vortag, wie das Landesuntersuchungsamt in Koblenz mitteilte. Der Wert ist für die Bewertung der Corona-Lage wichtig.