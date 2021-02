Wiesbaden

64 Menschen mit Covid-19 in Wiesbadener Pflegeheim infiziert

In einem Wiesbadener Pflegeheim haben sich 64 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte ein Sprecher des Gesundheitsamts der Stadt am Mittwoch mit. Wegen der 64 bestätigten Fälle stehe das Pflegeheim aktuell unter Quarantäne. Zuvor hatte die Allgemeine Zeitung über den Ausbruch in dem Pflegeheim im Stadtteil Mainz-Kastel berichtet.