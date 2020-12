Archivierter Artikel vom 14.04.2020, 19:40 Uhr

Mainz

64 000 Anträge auf Bundessoforthilfe: Verfahren beschleunigt

Unternehmen in Rheinland-Pfalz haben nach Angaben der Investitions- und Strukturbank (ISB) bislang 56 Millionen Euro an Zuschüssen des Bundes erhalten. Insgesamt seien es gut zwei Milliarden Euro, die an Bundeszuschüssen auf Rheinland-Pfalz entfielen, sagte eine ISB-Sprecherin am Dienstag in Mainz.