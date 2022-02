Landau

63-jährige Autofahrerin tödlich verunglückt

Eine 63 Jahre alte Autofahrerin ist zwischen Billigheim und Rohrbach (Landkreis Südliche Weinstraße) von der Landesstraße 493 abgekommen und tödlich verunglückt. Die Frau sei auf der Höhe des Kaiserbachs gegen die Mauer eines Brückengeländers geprallt, teilte die Polizei am Dienstagabend mit. Sie starb laut Polizei noch am Unfallort. An ihrem Auto entstand demnach Totalschaden. Die L493 war am Abend zwischen Billigheim und Rohrbach vorübergehend voll gesperrt. Die Polizei Landau bittet mögliche Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 06341-2870 zu melden.