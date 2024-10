Ein Bild zeigt Menschen mit einem Foto, das die zerstörte Barriere zwischen dem Kibbutz Kfar Aza und dem Gazastreifen inmitten der Kämpfe zwischen Israel und der militanten palästinensischen Gruppe Hamas am 10. Oktober 2023 zeigt, aufgenommen an der gleichen Stelle am 26. September 2024. Am 7. Oktober 2023 startete die Hamas einen Überraschungsangriff auf Israel mit Raketenbeschuss und Bodeninfiltrationen aus dem Gazastreifen, wobei es zu schweren Verlusten und zur Entführung zahlreicher Geiseln kam. (zu dpa: «63 antisemitische Straftaten in diesem Jahr registriert») Foto: Ilia Yefimovich/DPA