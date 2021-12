Saarbrücken

61-Jähriger tot in Waldgebiet in Saarbrücken gefunden

Ein 61 Jahre alter Mann ist tot in einem Waldgebiet in Saarbrücken gefunden worden. Die Leiche sei am Donnerstagnachmittag durch Spaziergänger entdeckt worden, teilte die Polizei in Saarbrücken am Freitag mit. Der zunächst Unbekannte wurde demnach am Freitagnachmittag durch Angehörige identifiziert. Nach Angaben der Polizei gab es bisher keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung oder auf einen Suizid.