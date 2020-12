Archivierter Artikel vom 03.05.2020, 12:30 Uhr

Mainz

6147 bestätigte Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Einen erneut nur leichten Anstieg der bestätigten Corona-Infektionen hat das Gesundheitsministerium am Sonntag für Rheinland-Pfalz gemeldet. Die Behörden registrierten 6147 Fälle (Stand: 10.00 Uhr), 17 mehr als am Samstag, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte. Die Zahl der Todesfälle liegt nun bei 177 (Vortag 176). Die Zahl der als genesen geltenden Patienten liegt bei 5076.