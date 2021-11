Saarbrücken/Nalbach

60-Jähriger im Saarland getötet: Verdächtiger stellt sich

Ein vermisster Mann aus dem Landkreis Saarlouis ist einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte sich am Freitagabend ein 41-Jähriger bei der Polizei in Saarlouis gestellt und zugegeben, dass er zusammen mit einer Frau den 60-Jährigen aus Nalbach bei einem Streit getötet habe. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. In seiner Wohnung fanden die Beamten kurz darauf die Leiche des seit einer Woche vermissten 60-Jährigen.