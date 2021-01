600 neue Corona-Infektionen: Schärfere Regeln in Kraft

Mainz (dpa/lrs). Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben zum Wochenbeginn 590 neue Corona-Infektionen registriert. Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 81 005 (Stand 14.10 Uhr), wie das Landesuntersuchungsamt am Montag mitteilte. Die Zahl der Patienten, die mit oder an Covid-19 starben, stieg innerhalb von 24 Stunden um 58 auf 1838. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, lag bei 139,3 und und damit über dem Wert der Vorwoche (116,0), aber unter der bundesweiten Inzidenz von 166,6, die vom Robert Koch-Institut ermittelt wurde. Die höchste Inzidenz gibt es in Worms mit 322,0. Danach folgen Ludwigshafen (230,5) und der Kreis Bad Kreuznach (202,7).

Eine neue Corona-Verordnung schränkt seit diesem Montag das öffentliche Leben in Rheinland-Pfalz weiter ein – im Großen und Ganzen gemäß der jüngsten Beschlüsse von Bund und Ländern. Die als Lockdown bezeichneten Einschränkungen in Gastronomie, Sport, Kultur und Einzelhandel, die im November und Dezember vergangenen Jahres eingeführt wurden, werden bis Ende Januar fortgeführt. Verschärft wurde die Kontaktbeschränkung: Ein Hausstand darf sich nur noch mit einer weiteren Person treffen. Kinder bis einschließlich sechs Jahre werden dabei nicht mitgezählt. Ebenso gibt es Ausnahmen bei zwingenden Gründen für die Kinderbetreuung oder die Betreuung von pflegebedürftigen Menschen. Keine Unterschiede gibt es bei Treffen im öffentlichen Raum und in der Privatwohnung.

Innerhalb eines Tages mussten 39 an Covid-19 erkrankte Menschen ins Krankenhaus gebracht werden. Von 195 Covid-19-Patienten, die aktuell auf Intensivstationen behandelt werden, müssen 99 Patienten beatmet werden, wie aus Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) hervorgeht.

Bei den Corona-Schutzimpfungen liegt Rheinland-Pfalz nur noch knapp unter dem Bundesdurchschnitt. Fast 30 000 Menschen haben bis einschließlich Sonntag ihre erste Impfung mit dem Präparat von Biontech/Pfizer bekommen. Das sind laut RKI 7,3 Menschen pro 1000 Einwohner – im Bundesdurchschnitt sind es 7,4. Die erste Lieferung des Moderna-Impfstoffes wird diese Woche erwartet: 3600 Dosen. „Dieser wird zunächst in den Krankenhäusern verimpft“, sagte die Sprecherin des Gesundheitsministeriums, Stefanie Schneider.

Die Zweitimpfungen für die Menschen, die bereits die erste Dosis bekommen haben, beginnen in der kommenden Woche. Am 27. Dezember waren die ersten Menschen geimpft worden, also rund drei Wochen zuvor.

Bei den ersten Spritzen setze Rheinland-Pfalz weiterhin auf parallele Impfungen in den Alten- und Pflegeheimen, den Krankenhäusern und den 31 Impfzentren. Diese stehen für die Gruppe offen, die in Übereinstimmung mit dem Bund als besonders gefährdet gilt: Menschen über 80 Jahren und Beschäftigte von ambulanten Pflege- und Rettungsdiensten. Bislang seien dafür rund 73 000 Termine für Erstimpfungen vergeben worden. „Für weitere rund 68 000 Menschen ist eine vollständige Terminregistrierung erfolgt.“ Sie bekommen ihre Termine jetzt per Mail oder Brief.

Nach der neuen Corona-Verordnung können in Kreisen und Städten mit aktuell besonders vielen Infektionen Maßnahmen zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit verfügt werden, wobei sich das Land und betroffene Kommunen eng abstimmen. Die Schwelle dafür liegt bei einer Inzidenz von 200 – wenn es also innerhalb von sieben Tagen 200 neue Corona-Infektionen je 100 000 Einwohner gibt. Mögliche Maßnahmen sind dann wie bisher schon nächtliche Ausgangsbeschränkungen oder eine Begrenzung der Bewegungsfreiheit auf einen Umkreis von 15 Kilometern um den eigenen Wohnort. Das Verlassen der Wohnung ist dann nur noch mit triftigem Grund möglich, etwa für den Weg zur Arbeit.

Der Einzelhandel – ohne Lebensmittel – geht allein für den Dezember von einem Umsatzverlust von 400 Millionen Euro aus. Der Facheinzelhandel werde „die Krise ohne weitere Unterstützung vielfach nicht überstehen können“, warnte der Handelsverband in einem Schreiben an Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP). Mit einer Aktion haben einige Händler auf ihre schwierige Lage aufmerksam gemacht und symbolisch ihre Ladentüren geöffnet. Ziel war es den Angaben zufolge, zu zeigen, dass ihre Regale voll mit Winterware sind. Diese können sie wegen des verhängten Lockdowns aber derzeit nicht verkaufen. „Wenn wir am 1. Februar wieder öffnen dürfen, kommt schon die Frühjahrsware“, sagte der Betreiber des Camp David-Ladens in Trier und Vorsitzende der City-Initiative in der Stadt, Patrick Sterzenbach. Der Handelsverband sprach von einer landesweiten Teilnahme in verschiedenen Orten.