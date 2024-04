Mainz

600 Freiwillige helfen Senioren mit Computer und Handy

Über 600 Digitalbotschafterinnen und Digitalbotschafter in Rheinland-Pfalz unterstützen ältere Menschen bei der Nutzung digitaler Geräte. «Die Ehrenamtlichen stärken Medienkompetenz im ganzen Land», sagte Marc Jan Eumann, Direktor der Medienanstalt Rheinland-Pfalz am Mittwoch laut Mitteilung des Sozialministeriums. Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD) betonte, Digitalbotschafter dauerhaft in allen Kommunen etablieren zu wollen. Das Projekt gibt es in Rheinland-Pfalz seit dem Jahr 2018. Interessierte können sich online für das Ehrenamt bewerben.