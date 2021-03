Wiesbaden

60 E-Scooter-Unfälle in Rheinland-Pfalz

Bei 60 Unfällen mit E-Scootern sind in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr Menschen verletzt oder sogar getötet worden. Wie aus am Freitag veröffentlichten Zahlen des Statistischen Bundesamts hervorgeht, kam eine Person bei einem E-Scooter-Unfall ums Leben. 48 Menschen verletzten sich demnach im Jahr 2020 leicht, 14 schwer. Zum ersten Mal nach Zulassung der E-Scooter in Deutschland im Juni 2019 liegen den Angaben zufolge Unfallzahlen für ein gesamtes Jahr vor.