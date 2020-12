Archivierter Artikel vom 02.06.2020, 17:10 Uhr

59-Jähriger soll getrennt lebende Ehefrau getötet haben

Landau (dpa/lrs) – Weil er seine von ihm getrennt lebende Ehefrau getötet haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Landau gegen einen 59 Jahre alten Mann Anklage wegen Totschlags erhoben. Den Ermittlungen zufolge habe sich die Tat in der Nacht vom 30. auf den 31. Januar 2020 in Völkersweiler (Kreis Südliche Weinstraße) ereignet, teilte die Staatsanwaltschaft Landau am Dienstag mit.