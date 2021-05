Homburg

58-Jähriger stirbt bei Autounfall

Bei einem Autounfall im Raum Homburg ist ein 58 Jahre alter Mann tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Dienstagmittag auf der Landstraße 101 unterwegs, als sein Wagen in einer langgezogenen Kurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Daraufhin sei der Wagen mit einem Lastwagen zusammengeprallt und in einem Straßengraben zum Stehen gekommen.