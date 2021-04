Koblenz

580 weitere Coronavirus-Infektionen registriert

In Rheinland-Pfalz sind binnen eines Tages 580 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Das teilte das Landesuntersuchungsamt am Samstag in Koblenz mit. Aktuell infiziert sind demnach 13 885 Menschen. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind, stieg um 3 auf 3450. Seit Beginn der Pandemie im Land Ende Februar 2020 gab es 129 388 laborbestätigte Infektionen. Der landesweite Inzidenzwert ist in Rheinland-Pfalz am Samstag im Vergleich zum Vortag leicht auf 136,3 gesunken. Am Freitag hatte er bei 139,2 gelegen.