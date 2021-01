Saarbrücken

58 weitere Coronafälle im Saarland gemeldet

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat sich im Saarland am Montag gegenüber dem Vortag um 58 Fälle erhöht. Damit sei die Summe der seit Beginn der Pandemie Erkrankten auf 22 405 Personen gestiegen, teilte das Sozialministerium in Saarbrücken mit (Stand 18.00 Uhr). Die Zahl der Menschen, die an oder mit dem Virus gestorben sind, stieg um acht auf 577.