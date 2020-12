Archivierter Artikel vom 08.07.2020, 11:50 Uhr

Mainz

57-Jähriger wird nach tödlichen Polizeischüssen obduziert

Der bei einem Polizeieinsatz in einer Mainzer Wohnanlage getötete mutmaßliche Messerangreifer ist am Donnerstag obduziert worden. Dabei sollte unter anderem geklärt werden, ob der 57-Jährige unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand, wie die Staatsanwaltschaft in Mainz berichtete. Zudem gehe es darum, von wie vielen Schüssen aus der Polizeiwaffe er getroffen wurde und welche davon tödlich waren. „Erfahrungsgemäß liegen die Ergebnisse dieser Untersuchungen nicht zeitnah vor“, sagte Oberstaatsanwältin Andrea Keller.