57-Jähriger muss nach Angriff reanimiert werden

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Nach einem Streit um die Blockade eines Radweges hat ein bislang unbekannter Mann einen 57-Jährigen in Kaiserslautern niedergeschlagen und schwer verletzt. Das Opfer erlitt im Anschluss an den Angriff einen Herzinfarkt in einem Klinikum und musste reanimiert werden, wie die Polizei mitteilte.

Zu der Attacke sei es gekommen, nachdem der unbekannte Täter einen Radweg blockiert hatte. Eine 45-jährige Radfahrerin wollte vorbei, der Mann habe sich aber geweigert, Platz zu machen, hieß es von der Polizei. Als ihn der 57-Jährige aufforderte, den Weg freizumachen, habe der Unbekannte ihn geschlagen. Im Anschluss seien mehrere Zeugen eingeschritten. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen Körperverletzung auf.