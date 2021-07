56-Jähriger nach Zusammenstoß mit Radlader schwer verletzt

Linz am Rhein (dpa/lrs) – Ein Mitarbeiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) ist in Linz am Rhein von einem Radlader schwer verletzt worden. Der 37-jährige Fahrer sei am Dienstag auf einer Landstraße in eine Einmündung gefahren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach übersah er den 56-Jährigen und stieß ihn mit der Frontgabel an. Der LBM-Mitarbeiter hockte zum Zeitpunkt des Unfalls für Mess- und Markierungsarbeiten in der Fußgängerfurt. Nach dem Zusammenstoß wurde er ins Krankenhaus gebracht.