55-Jähriger soll Feuerwehrmann ins Gesicht geschlagen haben

St. Ingbert (dpa/lrs) – Nachdem ein Feuerwehrmann auf dem Weg zu einem Einsatz im saarländischen St. Ingbert von einem Passanten ins Gesicht geschlagen wurde, ermittelt die Polizei gegen einen 55-Jährigen. Zu der Auseinandersetzung sei es an Heiligabend gekommen, teilte eine Sprecherin der Polizei am Montag mit. Der Fußgänger habe sich beim Feuerwehrmann über dessen schnelles Fahrtempo beschwert. Deshalb soll der Passant dem Feuerwehrmann, der in seinem privaten Auto zu einem Einsatz fuhr, ins Gesicht geschlagen haben.