Archivierter Artikel vom 17.07.2020, 13:10 Uhr

55-Jähriger soll Ehefrau in geteilter Wohnung getötet haben

Limburgerhof (dpa/lrs) – Ein 55 Jahre alter Mann soll in Limburgerhof (Rhein-Pfalz-Kreis) seine Frau in deren gemeinsamer Wohnung getötet haben. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Frankenthal am Freitag sagte, steht der Mann im Verdacht, seine Frau heimtückisch ermordet zu haben. Ein Haftrichter erließ laut Polizei auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen entsprechenden Untersuchungshaftbefehl. Als Haftgrund wird laut Staatsanwaltschaft Fluchtgefahr angegeben.