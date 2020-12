Archivierter Artikel vom 27.05.2020, 13:30 Uhr

Trier

55-Jähriger mit Spielzeugwaffe löst Polizeieinsatz aus

Ein vermeintlich bewaffneter 55-Jähriger hat in Trier einen Polizeieinsatz ausgelöst. Eine Zeugin habe den Notruf gewählt und angegeben, dass sie in der Nähe einer Sparkasse einen Mann mit einem Revolver gesehen habe, teile die Polizei am Mittwoch mit. In einem günstigen Moment überwältigten die Beamten den Mann, um ihn zu überprüfen. Dabei stellten sie am Mittwochvormittag fest, dass es sich bei dem vermeintlichen Revolver um eine Spielzeugwaffe handelt. Der 55-Jährige sei als harmlos eingestuft worden. Einer Sprecherin zufolge wird nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz geprüft.