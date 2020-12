Archivierter Artikel vom 15.11.2020, 12:50 Uhr

Mainz

550 weitere Coronavirus-Infektionen in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen binnen eines Tages um 550 gestiegen. Seit Ausbruch der Pandemie bis zum Sonntag (Stand 11.10 Uhr) wurden insgesamt 32 540 Fälle gezählt, wie das Sozialministerium in Mainz mitteilte. Aktuell seien mit dem Virus Sars-CoV-2 im Land 15 884 Menschen infiziert. Die Zahl der Gestorbenen mit einer Coronavirus-Infektion erhöhte sich am Sonntag im Vergleich zum Samstag um einen Fall auf 363.