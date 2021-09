Mainz

549 neue Infektionen: „Hospitalisierungsinzidenz“ bei 1,7

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben zum Wochenbeginn 549 neue Corona-Infektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 103,7, wie das Landesuntersuchungsamt am Montag mitteilte. Das ist der höchste Wert seit dem 7. Mai. Am Sonntag waren es 100,4.