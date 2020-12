Archivierter Artikel vom 15.09.2020, 16:00 Uhr

Mainz

54 neue Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz – weiter rückläufige akute Fallzahl

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz ist am Dienstag um 54 auf 9822 gestiegen. Aktuell sind 862 Menschen im Bundesland infiziert, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte – am Montag waren es 890. Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert bei 247.