54 neue Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz

Archivierter Artikel vom 04.09.2020, 13:00 Uhr

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz ist von Donnerstag bis Freitag um 54 auf 9272 gestiegen. Aktuell sind 976 Menschen im Bundesland infiziert, wie das Gesundheitsministerium in Mainz am Freitag mitteilte (Stand 10.30 Uhr). Die Zahl der Todesfälle beträgt weiterhin 243.

Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Infektionen bezogen auf 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen 7 Tage, liegt im Kreis Trier-Saarburg nach wie vor nicht weit entfernt von der kritischen Marke von 50. Am Freitag lag dieser Wert bei 39 nach 41 am Donnerstag. Ursache ist ein lokaler Ausbruch in der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Hermeskeil.

Fast neun von zehn Menschen, bei denen eine Ansteckung mit dem Virus bestätigt wurde, sind bisher nach Angaben des Gesundheitsministeriums wieder genesen – konkret sind das 8053 Fälle.