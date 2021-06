Trier

53-jähriger Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Ein Radfahrer hat sich bei einem Sturz in Trier schwere Kopfverletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilte, war der 53-Jährige am Sonntagnachmittag auf einem abschüssigen Rad- und Gehweg auf dem Petrisberg unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache stürzte. Ein Jogger fand den Schwerverletzten, alarmierte den Notruf und leistete selbst Erste Hilfe. Der Radfahrer, der sich zudem auch mehrere Schürfwunden zuzog, hatte keinen Helm getragen. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.