Archivierter Artikel vom 27.09.2020, 09:50 Uhr

Mainz

51 000 Beschäftigte in der Forst- und Holzbranche

Rund 51 000 Menschen arbeiten in Rheinland-Pfalz in der Forst- und Holzbranche. Dazu gehören nach Auskunft des Forstministeriums in Mainz mehr als 7000 Unternehmen. Die Branche erwirtschaftet jährliche Erlöse von fast zehn Milliarden Euro. Bezogen auf den Umsatz ist die Forst- und Holzwirtschaft somit nach der Chemieindustrie der zweitgrößte Wirtschaftszweig im produzierenden Gewerbe in Rheinland-Pfalz. Hinsichtlich der Beschäftigtenzahl steht sie laut dem Forstministerium sogar an erster Stelle noch vor der Chemieindustrie.