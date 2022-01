Wallmerod

50-jähriger Autofahrer stirbt nach Zusammenstoß auf Kreuzung

Ein 50 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Wagen auf einer Kreuzung in Hundsangen (Westerwaldkreis) gestorben. Der Mann fuhr ersten Ermittlungen der Polizei zufolge am Sonntagmittag auf der Bundesstraße 8 in Richtung Wallmerod in eine Kreuzung ein. Dort kollidierte er mit dem Wagen eines 36-Jährigen, der auf der Landstraße 314 fuhr. Der 50-Jährige erlag vor Ort seinen Verletzungen. Seine 49-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der 36-Jährige wurde ebenfalls schwer verletzt per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.