Vallendar/Koblenz

500.000 Maifisch-Larven zur Ansiedelung im Rhein ausgesetzt

Rund 500.000 Maifisch-Larven sind im Rhein in Vallendar (Landkreis Maye-Koblenz) ausgesetzt worden. Die wenige Wochen alten Tiere stammten aus Südwestfrankreich, teilte die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord in Koblenz am Mittwoch mit. Ziel des länderübergreifenden Projektes sei es, den Fisch wieder im Mittelrhein anzusiedeln, sagte SGD-Nord-Präsident Wolfgang Treis. „Dadurch leisten wir einen weiteren Beitrag zum Erhalt der biologischen Vielfalt in diesem Fluss.“