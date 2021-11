500.000 Blumenzwiebeln als Hoffnungszeichen im Ahrtal

Rund vier Monate nach der Flutkatastrophe soll im Ahrtal mit der Verteilung von einer halben Million Blumenzwiebeln ein symbolisches Zeichen der Hoffnung und Zuversicht gesetzt werden. Mit der Aktion „Blühendes Ahrtal“ will das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz (DLR) seine Solidarität und Unterstützung für die Menschen vor Ort ausdrücken, teilte die Landesbehörde am Donnerstag mit.

Bis zum 22. November werden 500.000 kostenlose Blumenzwiebeln an die Bewohnerinnen und Bewohner des Ahrtals verteilt. Übrig gebliebene Zwiebeln sollen durch die Gemeinde in öffentliche Beete gesetzt werden. Der Erste Kreisbeigeordnete des Ahrtals Horst Gies (CDU) freut sich über die Aktion: „Mit jeder Blume, die aus den Blumenzwiebeln erblüht, wächst ein Stück Hoffnung auf eine gute Zukunft in unserem schönen Ahrtal.“

Finanziert wird die Aktion durch Spendengelder der Bürgerstiftung der VR-Bank Rhein-Ahr-Eifel sowie der Kreissparkasse Ahrweiler. Auch die Stadt Neustadt an der Weinstraße unterstützt das Projekt.

