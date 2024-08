Mitglieder der islamischen Gemeinschaft Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ) nehmen in der Messe Karlsruhe am Freitagsgebet teil. Rund 20 000 Muslime werden zur Friedenskonferenz der Ahmadiyya Muslim Jamaat erwartet. Anlässlich des Kriegs in der Ukraine steht die 46. „Jalsa Salana“ unter dem Motto Frieden. (zu dpa: «50.000 Menschen zu islamischer Konferenz erwartet») Foto: Uli Deck/DPA