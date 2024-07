ILLUSTRATION - Eine Suchanzeige für eine «bezahlbare Wohnung» hängt an einem schwarzen Brett (Foto mit Zoomeffekt). Studenten müssen laut einer Studie auch in NRW-Städten immer mehr für die Mieten zahlen. Zugleich halten ihre Durchschnittseinkommen mit dem Anstieg der Wohnkosten nicht Schritt, wie eine am Mittwoch veröffentlichte Analyse des Finanzberaters MLP und des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zeigt. (zu dpa: «500 neue Studenten-Wohnungen an Saar-Uni») Foto: Frank Rumpenhorst/DPA