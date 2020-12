Archivierter Artikel vom 08.08.2020, 12:40 Uhr

Mainz

50 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Die bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz sind bis Samstag um 50 gestiegen. Das sind fast doppelt so viele Neuinfektionen wie noch am Vortag und ein Anstieg auf insgesamt 7763. Aktuell sind 408 Menschen mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte (Stand 10.35 Uhr). Die Zahl der Todesfälle blieb weiterhin unverändert bei 239.