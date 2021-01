Saarbrücken

50 neue Corona-Fälle und 11 Tote im Saarland

Im Saarland sind innerhalb eines Tages 50 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Die Zahl der Menschen, die mit oder an Covid-19 starben, stieg um 11 auf 709, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Montag (Stand: 16.00 Uhr) mitteilte.