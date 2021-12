Mainz

50 Millionen Euro Prämien an Landwirte und Winzer

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat insgesamt 50 Millionen Euro Prämien an Landwirte und Winzer ausgezahlt. Davon seien rund 30 Millionen Euro an 7 828 Betriebe für Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen gegangen, teilte das Landwirtschaftsministerium am Mittwoch mit. Die Summe setze sich aus EU-, Bundes- und Landesmitteln zusammen. Weitere rund 20 Millionen Euro gingen an 1 534 Betriebe des ökologischen Landbaus.