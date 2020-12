Mainz

50 Millionen Euro für Digitalisierungsschub an Hochschulen

Die rheinland-pfälzischen Hochschulen bekommen aus dem Sondervermögen des Landes zur Bewältigung der Corona-Pandemie 50 Millionen Euro für die Stärkung der Digitalisierung in Forschung und Lehre. In einer ersten Tranche wurden fünf Millionen Euro für Sofortmaßnahmen überwiesen, wie Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) am Mittwoch in Mainz sagte.