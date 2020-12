4G-Abdeckung bei Bahnstrecken: Rheinland-Pfalz liegt hinten

Archivierter Artikel vom 18.09.2020, 09:00 Uhr

Deutschlandweit liegt die Quote bei rund 5 Prozent. In Berlin, Hamburg und Bremen sind die Zugreisenden am wenigsten von Funklöchern mit schnellem Netz betroffen. Nach Rheinland-Pfalz schneidet auch Baden-Württemberg mit einer Quote von 8,4 im Ranking schlecht ab.

Das Bundesverkehrsministerium sieht auch die Betreiber von Schienenwegen und Bahnunternehmen in der Pflicht. Diese seien gehalten, etwa durch den Einbau von sogenannten Repeatern für eine zuverlässige Versorgung in den Zügen zu sorgen.