Tholey

St. Wendel

49-Jähriger soll Ex-Freundin bedroht haben: Fahndung läuft

Ein 49 Jahre alter Mann soll sich im saarländischen Tholey unerlaubt Zutritt zur Wohnung seiner 32-jährigen Ex-Freundin verschafft, dort randaliert und sie massiv bedroht haben. Laut Aussagen der Frau soll er im Besitz von Waffen sein und ihr in der Vergangenheit schon mehrfach mit dem Tod gedroht haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann am Sonntagabend zunächst die Glaseinfassung in der Wohnungstür zerschlagen haben. Als er in der Wohnung im Ortsteil Hasborn war, habe er demnach angekündigt, seiner ehemaligen Freundin und deren anwesenden Cousine Leid zuzufügen, sollte die 32-Jährige nicht zu ihm zurückkehren. Die Frau habe daraufhin die Polizei alarmiert und der Beschuldigte sei geflohen, sagte eine Sprecherin.