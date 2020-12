Archivierter Artikel vom 08.05.2020, 16:20 Uhr

49-Jährige stürzt Hang hinunter und verletzt sich schwer

Otterberg (dpa/lrs) – Bei einem Spaziergang mit ihrem Hund ist eine Frau bei Otterberg einen Hang hinuntergestürzt und schwer verletzt worden. Angehörige hatten die 49-Jährige vermisst und sie auf einem Felsvorsprung im Bereich eines Steinbruchs gefunden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Spezialisten der Feuerwehr retteten die Frau demnach am Donnerstagabend. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Die Umstände des Unglücks im Kreis Kaiserslautern werden laut Polizei nun ermittelt.