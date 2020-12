Archivierter Artikel vom 27.08.2020, 11:50 Uhr

Mainz

49 neue Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz – derzeit 1019 Infizierte

In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der bestätigten Corona-Fälle am Donnerstag im Vergleich zum Vortag um 49 auf 8851 gestiegen. Zum Vergleich: Am Mittwoch hatte die Zunahme der Infektionen 68 betragen.