Mainz

48 neue Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz ist zum Wochenbeginn um 48 auf 9403 gestiegen. Aktuell sind 905 Menschen im Bundesland infiziert, wie das Gesundheitsministerium am Montag in Mainz mitteilte (Stand 10.15 Uhr). Am Sonntag waren es noch 933. Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert bei 243.