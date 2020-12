Archivierter Artikel vom 13.09.2020, 12:50 Uhr

Mainz

47 mehr als am Samstag: Corona-Neuinfektionen steigen in Rheinland-Pfalz weiter an

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen ist in Rheinland-Pfalz binnen 24 Stunden um 47 Fälle gestiegen. Demnach waren am Sonntag (10.00 Uhr) landesweit insgesamt 9754 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus registriert, wie das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte.