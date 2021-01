Mainz

469 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz wurden innerhalb eines Tages 469 neue Corona-Infektionen registriert. Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 89 422 (Stand: 11.10 Uhr), wie das Gesundheitsministerium in Mainz am Sonntag mitteilte. Aktuell sind demnach 13 897 Menschen im Land mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahl der Patienten, die mit oder an Covid-19 starben, stieg um acht auf 2287.