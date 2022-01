Saarbrücken

462 Corona-Neuinfektionen im Saarland: Inzidenz gestiegen

Im Saarland ist die Corona-Inzidenz weiter gestiegen. Innerhalb eines Tages wurden laut dem Robert Koch-Institut 462 neue Infektionen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz – also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche – betrug am Montag (Stand 3.19 Uhr) 477,8 – nach 462,3 am Sonntag. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gab es nicht. Seit Beginn der Pandemie starben im Saarland 1299 mit oder an Corona.