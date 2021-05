Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche, lag bei 109,7 nach 109,2 am Vortag. In den Regionen wies der Saar-Pfalz-Kreis mit 128,0 die höchste Inzidenz auf. Am niedrigsten war der Wert im Landkreis Sankt Wendel mit 67,8.

© dpa-infocom, dpa:210510-99-535596/2