Sinzig

450 Haushalte aus dem Ahrtal erhalten kostenloses Brennholz

450 Haushalte aus dem flutgeschädigten Ahrtal sind bislang von Landesforsten Rheinland-Pfalz und ehrenamtlichen Helfern mit kostenlosem Brennholz versorgt worden. Vielen Flutopfern fehle es noch an Heizungsanlagen, teilte Umweltstaatssekretär Erwin Manz (Grüne) am Mittwoch bei einem Besuch in Sinzig mit. Teilweise hätten sie aber noch einen funktionierenden Holzofen. Für diese Haushalte greift demnach das Aktionsnetz „Kostenloses Brennholz für das Ahrtal“, das das Forstamt Ahrweiler im Oktober 2021 gegründet hat.