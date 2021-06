Berlin/Saarbrücken

45 weitere Corona-Fälle im Saarland: Inzidenz sinkt auf 36,6

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen im Saarland ist leicht rückläufig. Nach Daten des Berliner Robert Koch-Instituts (Stand 3.11 Uhr), betrug der Wert am Freitag 36,6 – am Donnerstag hatte er bei 39,7 und am Mittwoch bei 39,8 gelegen. Mit der Inzidenz wird die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen erfasst.