45 neue Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz

Archivierter Artikel vom 31.08.2020, 16:10 Uhr

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz ist am Dienstag um 45 auf 9128 gestiegen. Aktuell sind 1039 Menschen im Bundesland infiziert, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte (Stand 10.37 Uhr) – das sind ebenso viele wie am Vortag. Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei 243.

Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Infektionen bezogen auf 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage, näherte sich im Kreis Trier-Saarburg der kritischen Marke von 50. Am Dienstag lag der Wert bei 42, nach 40 am Montag. Ursache ist ein lokaler Ausbruch in der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Hermeskeil.

An zweiter Stelle bei den Neuinfektionen bezogen auf die Bevölkerungsgröße liegt die Stadt Ludwigshafen mit 22 Fällen. Danach folgen der Kreis Ahrweiler mit 19 und der Kreis Germersheim mit 15 Infektionen. Im Landesdurchschnitt liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 9,5 Fällen auf 100 000 Einwohner.

Knapp neun von zehn Menschen, bei denen eine Ansteckung mit dem Virus bestätigt wurde, sind bisher nach Angaben des Gesundheitsministeriums wieder genesen – das sind 7846 oder 86,0 Prozent der bestätigten Fälle.